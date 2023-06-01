パドレスの松井が今キャンプ初の実戦形式に登板も、21球を投げた時点で自ら交代を申し出て緊急降板した。異変の箇所を本人は明かさなかったが、球団によれば左脚付け根付近で松井は「これ以上投げたら悪くなる」と話した。最速93マイル（約150キロ）をマークし「一つの成果としてポジティブに受け止められる」としたが22、25日（日本時間23、26日）のオープン戦登板予定は「一晩（状態を）確認してから練り直すか判断する」