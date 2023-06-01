ホワイトソックスの村上は7日連続でライブBPを行った。この日は初めてメイン球場のキャメルバック・ランチで実施。昨年までDeNAでプレーした左腕ケイらと対戦し2打席連続空振り三振だった。全体練習終了後は、打撃ケージに直行。試行錯誤中の右足の上げ幅を小さくした新フォームを1球ごとに動画でチェックしながら1時間、マシンを打ち込んだ。デレク・ショモン打撃コーチは「努力家。こちらが“少し休め”というくらい」と