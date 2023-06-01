ドジャースの大谷は打者としてキャンプ3度目のライブBPに臨み、24年に11勝を挙げた右腕ストーンから中前打など2打数1安打だった。この日は「フォトデー」でインスタグラムには山本、佐々木とのスリーショットなどを投稿。また同僚のナックのアニサ夫人が大谷の愛犬デコピンとナックの愛犬オリーがじゃれる様子をSNSに投稿。この日、3日に発売された絵本「デコピンのとくべつないちにち」の日本語版がポプラ社から発売された