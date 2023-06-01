ロッキーズの菅野がメジャー勢一番乗りで、21日にも合流する。36歳はメンバー最年長で、井端監督は「宮崎で新しい選手を迎えると（合宿に）変化が出る。チームも盛り上がり、いい刺激になる」と心待ちにした。他のメジャー選手は菊池を合宿最終盤に加え、名古屋、大阪で続々と合流する予定。「ポンポンポンといい流れができる。来るたびに（本番が）近づいてるなと認識できる」と歓迎した。