2年目の進化が止まらない。ドジャースの佐々木が19日（日本時間20日）、キャンプ2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者6人に対し、計28球を投げて安打性なし、2三振を奪う好投を見せた。直球の最速は安打性1本に抑えた前回の98・6マイル（約158・6キロ）を上回る99マイル（約159・3キロ）を計測。先頭・フリーマンには四球を与えたが、ロハス、フリーランド、コールを力でねじ伏せた。見守った通算204勝、88年