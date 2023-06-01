ボートレース下関の「男女Ｗ優勝戦新日本プロレス杯」は２０日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進む男女各１２選手が決定した。野田彩加（２２＝山口）は予選ラストとなる４日目８Ｒ、４コースから１Ｍ外をブン回して２番手に浮上。２Ｍでは五反田忍を先に回すと、その内を的確に差して２着を確保した。女子２位で予選をクリア。準優１号艇を手に入れた。仕上がりも「足は悪くない。もう少し合わせたら良くなりそう」と好