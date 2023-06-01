◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日スピードスケート女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、佐藤綾乃（29＝ANA）が出場した。第9組インスタートの佐藤は、同走のイタリア選手と競り合い、中盤も粘った。それでも1分58秒36で暫定10位。入賞を逃し、ゴール後には複雑な表情を浮かべた。最終的には22位となった。女子団体