時速500kmで走るリニアの安全を、ロボットが支えます。目を引く黄色に、2つのライト。2025年に引退した検査専用の車両「ドクターイエロー」をイメージして作られた設備検査ロボット「ミネルヴァ」。JR東海と自動車のスズキなどが共同開発した試作機によるデモンストレーションが公開されました。このロボットが点検するのは、開業に向け進んでいる、リニア中央新幹線の運行を支える設備です。JR東海リニア開発本部・鳥居昭彦担当部