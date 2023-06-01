20日未明、山口県下関市の正琳寺が全焼する火事がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、消防によりますと、焼け跡から性別不明の5人の遺体が見つかりました。80代や10代の男性、10歳未満の女の子など寺に住む家族5人と連絡が取れていないということです。