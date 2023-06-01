千葉県の首都高湾岸線で高級車フェラーリとみられる車が燃える火事がありました。20日午後5時半ごろ、千葉・浦安市の首都高湾岸線西行き5.1kmポスト付近で、「赤いフェラーリのリア部分が燃えている」と119番通報がありました。火は約1時間後に消し止められ、運転手の男性（50代）含めてケガ人はいないということです。警察と消防は出火原因を調べています。