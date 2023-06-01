iPS細胞を使った再生医療製品について、上野・厚労相は、早ければ3月上旬にも承認される見通しであることを明らかにしました。承認されれば、iPS細胞を使った世界初の製品となります。iPS細胞とは、神経や筋肉など様々な細胞に変化できる万能細胞で、病気の治療のため、開発が進められていました。厚労省の専門部会では、2月19日、大阪大発のベンチャー企業・クオリプスによる心不全の治療に使う心筋シートと、住友ファーマによる