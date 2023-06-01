サイバー犯罪の被害を減らすため、千葉県警が新たに警備会社と協定を結びました。千葉県警とセコム東関東本部は20日、サイバー犯罪の対策強化や被害減少を目的に、サイバーセキュリティに関する協定を結びました。今後、サイバー空間での犯罪に関する情報共有や広報啓発活動などで協力するということです。千葉県警が外部の団体と本協定を結ぶのは、セコム東関東本部で31件目です。