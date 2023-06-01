「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子１５００メートル」（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子チームパシュート銅メダルメンバーの堀川桃香（２２）＝富士急行＝は１分５９秒３３で入賞はならなかった。先行するドイツ選手を追いながらの展開となったが、終盤もペースを上げきれなかった。ゴールの時点で暫定９位となり、入賞を逃した。◆堀川桃香（ほりかわ・ももか）２００３年７月１０日生まれ、