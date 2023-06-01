ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が20日（日本時間21日）、カブスとのオープン戦初戦前に取材に応じ、移籍後初実戦に向けた心境を語った。練習前。多くの報道陣に囲まれた村上は、メジャーでの初オープン戦に向けて「もう、はい。ワクワクしてます」と笑顔。相手のカブスには鈴木誠也、今永昇太と日本人選手がいるが「そこはあまり関係ないですけど…初めての試合（実戦）なので凄くワクワクしてます。楽しみです」と胸