【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は３月３１日から４月２日の日程で中国を訪問する。米ホワイトハウス当局者が読売新聞の取材に明らかにした。習近平（シージンピン）国家主席と会談する予定だ。トランプ氏の訪中は第１次政権の２０１７年１１月以来となる。