ボートレース大村の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ大村２ｎｄ」は２０日、予選２日目が行われた。長尾章平（４１＝山口）は２日目７Ｒ、３コースから全速戦を仕掛けて２着。１、３、２着で松尾充とともに同得点率で首位に立った。レース後は「伸びを求めてるけど、伸びていかない。全速で行ければいいんですけどね」と首をかしげたように３６号機は調整の余地は残す。ただ今年に入ってからは４節出走して３優出２?と