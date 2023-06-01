ボートレース宮島の「ＰＡＬＢＯＡＴ宮島開設１１周年記念第６回週間大衆杯」が２０日に開幕した。石野貴之（４３＝大阪）は７Ｒ、２コースから差して１着。メインの１２Ｒドリーム戦では３コースまくりを決め、連勝発進となった。「いいね。ちょっとズレていたけど、合わせればもっと良くなると思う」と早くも好仕上がり。ピット内でも評判になる動きだが、さらなるパワーアップも見込んでいる。今年に入って住之江正月シリ