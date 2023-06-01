ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第２２戦・マクール杯」は２０日、予選３日目が行われた。湯浅紀香（２７＝群馬）は１枠で登場した１０Ｒ、３コースの大山千広のまくりを浴びて１Ｍは苦しい展開。ただ、道中は津田裕絵とのシ烈な３番手争いを制し、３着でゴール。予選突破へ望みをつないだ。「今節の中では一番合っていたと思う。乗り心地も悪くなくてレースはできる。競った津田さんに比べると、直線は自分の方が良さ