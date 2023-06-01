ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第４６回龍神杯」が２１日に開幕する。来田衣織（２９＝兵庫）が手にした４６号機は２連率３１％ながら、３優出の実績がある。「起こしてからキュイーンって行ったし、良さそう。Ｓも届いた」と満足そうに話したように好感触をつかんだ。「体重を減らしたんです」と減量に取り組む。「目標とするＡ級のために意識を変えないとダメだと思って、しっかり食べて無理せず減量しました」と意識