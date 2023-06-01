20日、三重県の鳥羽市沖で遊漁船に貨物船が衝突した事故で、心肺停止で救急搬送されていた男性2人が死亡しました。鳥羽市の国崎町沖で20日午後1時前、貨物船に衝突された遊漁船「功成丸」に乗っていた60歳から85歳までの男性13人が海に投げ出されました。全員救命胴衣を着用していて救助されましたが、心肺停止だった84歳と67歳の男性の死亡が確認されたほか、10人が重軽傷を負いました。目撃した同業者の男性：「船がぶつか