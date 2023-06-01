フィギュアスケート女子１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）＝ロシア＝が２０日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルに輝いた坂本花織（２５）＝シスメックス＝を日本語で祝福した。アイスショーで一緒になった際の２ショット写真とともに「あなたは素晴らしいです、ありがとう。♥」と綴った。ＳＮＳなどでは「ザギトワがかおちゃんにメッセージ送ってる〜」、「眩し