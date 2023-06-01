● 今日は2026年2月21日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日総合運：☆☆☆☆☆周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさん