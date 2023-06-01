東京・武蔵村山市でワゴン車から20代とみられる男性の遺体が見つかり、警視庁は同じ職場に勤める男から事情を聴いていて、容疑が固まり次第、逮捕する方針です。20日午後8時前、武蔵村山市三ツ木のアパートの駐車場で、「口論になって友達を殺してしまった」と同じ職場に勤める男から110番通報がありました。警視庁などによりますと、ワゴン車の荷台からは、うつぶせの状態で背中に刺し傷のある20代くらいの男性の遺体が見つかった