◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日スピードスケート女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、堀川桃香（富士急）が出場した。6組のアウトレーンからスタート。ドイツ選手と同走し、1分59秒33で暫定9位となった。後半に強い堀川だが、持ち前の持久力を見せられず、ゴール後には渋い表情でタイムを確認した。最終的には26位