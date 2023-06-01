1月の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた指数が、2025年の同じ月より2.0％上昇しました。上昇率は前の月より0.4ポイント縮小しましたが、食料が全体を押し上げる状態が続いています。品目別では、2025年の猛暑の影響で高値が続くジャガイモが25.1％、タマネギは45.7％上昇し、コロッケも4.8％の上昇幅となりました。