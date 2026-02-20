プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するベルナルド・シウバの去就に注目が集まっている。ポルトガルの強豪ベンフィカ出身で、リーグ1のモナコで頭角を現したシウバ。2017年にシティに加入しており、今季はチームのキャプテンとしてクラブをけん引している。31歳となったシウバとシティの契約は今季限り。このままいくと、夏にはシティを去ることになる。『TeamTalk』によると、シティはシウバとの1年間の契約延長を希望