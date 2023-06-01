◆米大リーグオープン戦カブス―ホワイトソックス（２０日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、オープン戦初戦となる敵地・カブス戦のスタメンに「４番・一塁」で名を連ねた。カブスの鈴木誠也外野手（３１）も出場見込み。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンに入った中心打者の２人が、いきなり初戦から対決する。２７