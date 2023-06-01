◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日スピードスケート女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が最終15組に登場する。NHKBSの解説を務めた姉の高木菜那さん（33）が、1組に1人で登場した500メートルで金メダル、1000メートルでも銀メダルを獲得したオランダのフェムケ・コクに滑りを解説し