ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２０日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。谷口丞（２２＝滋賀）はこの日の６Ｒ、３コースからコンマ０５のトップスタートを決め、２着を確保。得点率１２位でデビュー初の予選突破を果たした。「初戦インで負けてどうなるかと思ったけど、予選を突破できて良かった」と胸をなで下ろした。ただ、レース内容に関しては「３カドに