自民党は、防衛装備品の輸出の目的を限定する5つの類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を「原則容認」とするよう政府に提言する方針を確認しました。装備品の輸出ルールの緩和を巡り、自民党の安全保障調査会は20日、提言の骨子案を了承しました。「救難」「輸送」など、輸出の目的を限定している「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認することが柱です。自民党・小野寺安保調査会長：「5類型」