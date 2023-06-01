「成長のスイッチを押しまくる」。高市総理が就任後初となる「施政方針演説」を行い、経済政策などを重点的に訴えました。総理就任後、初めての施政方針演説に臨んだ高市総理。冒頭で言及したのが「経済政策」です。高市総理「これまでの政策のあり方を根本的に転換します。その本丸は『責任ある積極財政』です」経済安全保障などの「危機管理投資」と、AIや半導体など先端技術を花開かせる「成長投資」によって日本の成長につなげ