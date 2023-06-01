アメリカの連邦最高裁は、トランプ政権による相互関税について違法と判断しました。合衆国憲法では関税に関する権限は連邦議会にあると定めていて、裁判では、トランプ大統領が議会を無視して関税を発動させた行為が、権限逸脱に当たるかどうかが主な争点となっていました。連邦最高裁は、トランプ大統領には関税を課す権限はないと判断し相互関税などを違法と判断しました。