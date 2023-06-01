衆議院選挙の東京7区で国民民主党から立候補した、入江伸子容疑者の逮捕を受けて、国民民主党の玉木代表は、自身のSNSに、「被疑内容が事実であれば選挙の公平性を揺るがす極めて遺憾な事態。捜査には全面的に協力する」などと投稿しました。また、「事実関係を確認の上、党としても厳正に対処する」「党の代表としてお詫びする」とコメントしています。