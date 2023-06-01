アメリカのトランプ大統領は、イラン攻撃の判断を15日以内に見極める考えを示しました。現地メディアは、アメリカ軍による「限定的な攻撃」が検討されていると報じています。アメリカ・トランプ大統領：合意に至らなければ、彼らにとって不幸な結果になるだろう。（Q.10日の期限をイランに与えたのか？）最大でも10日から15日あれば十分だと思う。トランプ大統領は19日、イランの核開発を巡り、外交交渉を継続させるか軍事攻撃を行