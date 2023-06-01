ボートレース徳山の「防長交通杯争奪戦」は２２日、予選２日目が行われた。当地好相性の中村泰平（３０＝愛知）はこの日も４、３コースから２着２本と堅調な着取り。得点率１０位で予選最終日に臨む。相棒５４号は２連率トップ４８％の好素性機で「足はいいけど、バチッと合ってなくて何か全体的にズレている。エンジンに力は感じる」と上積みの余地を残す。昨年１１月津でＶ、今年も１月蒲郡３着→まるがめ６着→からつ２