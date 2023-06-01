米連邦最高裁は先ほど、トランプ大統領が打ち出した大規模な関税措置について効力を認めないとの判断を下した。最高裁は、トランプ大統領が１９７７年国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づいて各国・地域に関税を課したことや、合成麻薬フェンタニルの米国流入対策として輸入関税を発動したことは権限の逸脱に当たると判断した。 これを受けて為替市場は、激しく上下動したのち、次第にドル安が強まっている。ドル円は一