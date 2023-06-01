神奈川県警で交通違反の不適切な取り締まりが行われていた問題で、県警トップが謝罪しました。■“不適切取り締まり”…交通違反2716件を取り消し神奈川県警今村剛本部長「取り締まりの方法が適正でなかった可能性が否定できない事案等2716件について、反則金の還付や違反点数の抹消等の是正措置を早急に行うこととしました。県民の皆様の交通違反取り締まりに対する信頼を大きく損なうものであり、県警察の責任者として深くおわ