[2.20 Balcom BMW CUP U-17日本代表 1-0 U-17タジキスタン代表 広島一球]左足の精度や左サイドバックで培ってきた守備力をより磨き、ライバルからも吸収。U17アジアカップやU-17ワールドカップに挑戦する。U-17日本代表MF岩土そら(鹿島ユース)はU-17タジキスタン代表戦で先発フル出場。左利きのボランチは正確なキックで攻撃を組み立て、相手のカウンター攻撃を阻止していた。岩土はウイングバックとシャドーの選手を活用しな