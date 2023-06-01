女子プロレス「スターダム」の鹿島沙希（３２）が、最愛の相手・安納サオリ（３５）を秒殺した。２人は２０日に安納の地元である滋賀のウカルちゃんアリーナ大会で激突。これまでお互いに「大好きな相手」と語っていたが、なかなか対戦はかなわず。安納から凱旋大会の相手に指名され、初の一騎打ちが実現した。４月２６日の横浜アリーナ大会での引退を表明している鹿島にとって、安納とのシングルマッチは最初で最後の可能性