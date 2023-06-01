JOCがSNS更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得し、千葉百音（木下グループ）が4位に入った。フリーから一夜明けた20日、日本オリンピック委員会（JOC）はXで坂本の写真を公開。お茶目な表情が話題となった。今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、ミラノはラスト五輪。フリーの連続ジャンプにミスが出て金メダル