ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２０日、ＴＥＡＭＪＡＰＡＮの公式インスタグラムに登場。演技後は悔し涙に暮れた坂本だったが、笑顔を取り戻したショットに反響の声が寄せられた。おどけた表情で額縁から顔を出す姿などを投稿。コメント欄などでは「満開の花が咲き誇るような笑顔に」、「やっぱり笑顔が似合う」、「日本の誇りです」、「こういう所が大好き