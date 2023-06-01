【1/35 イラク軍戦車 T-55エニグマ】 2月21日ごろ 再販 価格：5,280円 タミヤは、プラモデル「1/35 イラク軍戦車 T-55エニグマ」再販分を2月21日ごろに発売する。価格は5,280円。 本商品はイラク軍がT-55を独自改修し､1991年の湾岸戦争に投入した「T-55エニグマ」を1/35スケールでプラモデル化したもの。全長259mm、全幅109mmで、T-55の砲塔や車体に増加装甲を装着し､イ