【MGSD デスティニーガンダム】 2月21日 発売 価格：4,950円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSD デスティニーガンダム」を2月21日に発売する。価格は4,950円。 本商品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場する機体「デスティニーガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で立体化したもの。MGSD独自のフレ