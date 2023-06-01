【MG 1/100 ガンダムベース限定 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]】 2025年10月25日発売 価格：17,600円 ガンダムベース販売商品 「MG 1/100 ガンダムベース限定 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]」が再生産され、ガンダムベース東京の店頭にサンプルが展示されていた。2025年10月25日に発売されたガンダムベース限定アイテムだ