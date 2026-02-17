ランジェリーブランド「RAVIJOUR」 から、人気YouTuber/モデルのRちゃんを起用した最新ビジュアルが公開されました♡ 「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを引き出すスペシャルなアイテムが登場します。2月19日（木）12:00より公式オンラインストアで販売開始、全国店舗では2月20日から取り扱いスタート。日常も気分も上がるラインアップをチェ