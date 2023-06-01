山口県下関市で寺が全焼する火事があり、5人の遺体が見つかりました。■木造の寺が火事に…性別不明5人の遺体アナウンス（20日午前3時ごろ）「現在、正琳寺付近で火災が発生しています。まだ避難されていない方はただちに避難を開始してください」火事があったのは、下関市にある「正琳寺」。安土桃山時代に創建された木造の寺です。焼け跡からは性別不明の5人の遺体が見つかりました。■近隣住民「心配でね…子どももいるし」近隣