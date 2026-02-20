訪問介護職員として訪れた静岡県長泉町の住宅で、高齢の住人の隙をうかがって指輪3個を盗んだ疑いで37歳の女が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡県三島市大場の訪問介護職員の女（37）です。 警察によりますと、女は2月20日頃、訪問介護職員として長泉町下土狩の一般住宅に訪れた際、住人の89歳の女性の隙をうかがって指輪3個（時価計20万5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 被害者の女性から相談を