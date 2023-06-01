【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は20日、選手委員会の新委員長に米プロバスケットボールNBAで元スター選手のパウ・ガソル委員（スペイン）が就任すると発表した。ガソル氏は2021年から選手委員を務めている。