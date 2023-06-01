2000（平成12）年2月21日、ボクシングの日本ライト級タイトルマッチが後楽園ホールで行われ、米軍横田基地勤務のリック吉村（35）が大嶋宏成を判定で下し、日本王座21回連続防衛の新記録を達成した。記録を「22」に伸ばしたリックは01年2月、WBA同級王者畑山隆則に挑んだが、王座奪取は成らなかった。