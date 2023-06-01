警視庁などによりますと、20日午後8時前、東京・武蔵村山市で26歳の男から「口論になって友達を殺してしまった」と110番通報がありました。警察官が現場にかけつけアパートの駐車場にとめてあったワゴン車を調べたところ、トランクから遺体が発見されたということで、死体遺棄の疑いで通報者の男から事情を聞いています。